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  4. 16 Mart 2018 13:02

Okay Yokuşlu'nun sözleşmesindeki şok detay !

Trabzonspor'da son dönemlerdeki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Okay Yokuşlu'nun sözleşmesindeki şok detay !
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Trabzonspor’da son dönemin parlayan yıldızı olan genç futbolcu Okay Yokuşlu Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken sözleşmesinde “7.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi” dikkat çekti. Sözleşmesini geçtiğimiz sezon yenileyen Yokuşlu, 2020 yılına kadar Bordo-Mavili formayı giyecek. Başarılı oyuncunun serbest kalma bedelinin şimdiden birçok kulübün iştahını kabarttığı bildirildi. 

ABDÜLKADİR ŞÜPHELİ 

Sakatlığı nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyen ‘Yerli Messi’ lakaplı Abdülkadir Ömür’ün Yeni Malatya karşılaşmasında da riske edilmek istenmediği ifade edildi. Rıza Çalımbay’ın genç oyuncuyla bir görüşme yaptığı ve tedavisinin tamamlanmadan oynamasının doğru olmayacağını söylediği öğrenildi.

Habertürk

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