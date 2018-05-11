Olay iddia: "Başakşehirli futbolcular Abdullah Avcı'ya küfür ettiler"

Arda Turan'ın 16 maç ceza almasıyla yeniden gündeme gelen Başakşehir'de sorunun Arda Turan'ın da ötesinde olduğu bazı futbolcuların takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya saha içinde hakaret ve küfür ettikleri öne sürüldü. İddiayı Barüş Ertül açıkladı, kaynak olarak ise Sivassporlu bir futbolcuyu gösterdi.

Bazı Başakşehirli futbolcular Abdullah Avcı'ya küfür etti Başakşehir'de sular durulmuyor. İddialar İstanbul ekibinde kazanın kaynadığı yönünde. Bazı Başakşehirli futbolcular Abdullah Avcı'ya küfür etti Radyospor ve S Sport'ta yayınlanan Sabah Sporu programında konuşan Barış Ertül, Başakşehir'de bazı futbolcuların saha içinde kendi hocaları Abdullah Avcı'ya ağza alınmayacak küfürler ettiğini iddia etti.



Başakşehir'in Sivasspor'la oynadığı maçta adı saklanan Sivassporlu futbolcunun, Kerim Frei'ın oyuna girmesi sırasında bazı Başakşehirli futbolcuların Abdullah Avcı'ya küfür ve hakaret ettiğini duyduğunu kendisine söylediğini belirten Ertül, 'Bunlar Avcı'nın da kulağına gider, çok ayıp, haketmiyor bunları' dedi. Başakşehir'de bazı oyuncuların kendilerini teknik direktörün ve yönetimin de üzerinde görmeye başladığını söyleyen Ertül, Başakşehirli oyuncuların kendi aralarında hakeme ve kendi hocalarına konuşma şekillerinin hakaretler ve küfürler barındırdığını söyledi.