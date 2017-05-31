Ömer Erdoğan’dan Bursaspor’a destek mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan yeşil-beyazlılarda, tüm camia bu maça kilitlendi. Ligde kalması için bordo-mavili rakibini yenmesi gerekecek olan Timsah, rakibine yenilmesi ve Çaykur Rizespor'un da Alanyaspor'u mağlup etmesi durumunda ligden düşecek. Kritik mücadeleye Bursasporlu taraftarlar da büyük ilgi gösterirken, yeşil-beyazlı takımın 2010 yılında ligde elde ettiği şampiyonluğunun mimarları da bu maç öncesi destek mesajları vermeyi sürdürüyor.

Bursaspor'un 2009-2010 yılında Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukta takımın kaptanı olarak görev yapan Ömer Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videosunda birlik mesajı verdi.

Bu hafta çok önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Bursasporlular. Bu hafta çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ben de bu maçta yerimi alacağım. Takımla birlikte Trabzon'da olacağım. Sizlerden dua ve destek bekliyoruz. İyi niyetlerinizi bekliyoruz. Başlatılan kampanyaya ben de dahil oluyorum. Video çekiyorsunuz ve ‘Arma Aşkına Bursa' yazıp paylaşıyorsunuz.”