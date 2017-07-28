Osman Aşkın Bak: Bize düşen Fatih Terim'e...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye gitti. Ankara’dan uçakla Trabzon’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karayolu ile geldiği Rize’nin Derepazarı İlçesi’nde bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı’nda Fatih Terim’in görevden ayrılmasının ardından yaşanan tazminat tartışmalarına yönelik bir soru üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşeme de federasyon başkanı ile teknik direktör arasında yapılan bir protokoldür. Bu sorunları çözmek için federasyon başkanı ile Fatih Terim bir araya geldiler. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Teknik konuları kendileri çözecektir. Bize düşen şudur. Fatih Terim bu ülkeye hem futbolcu hem teknik direktör olarak hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. İnanıyoruz ki milli takımımız ve Türk sporsu bu süreçte yoluna devam edecek. Diğer konular zaten teknik konular. Onu Futbol Federasyonu ile beraber Fatih Terim birlikte çözecektir.”