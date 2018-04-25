Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 25 Nisan 2018 14:04

Osman Aşkın Bak'tan derbi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Osman Aşkın Bak'tan derbi açıklaması
A+ A-

Bakan Osman Aşkın Bak, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü sonrasında Conkbayırı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin bugün önemli bir karar çıkacak. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Bak, müsabakanın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından bir sürecin yaşandığını söyledi.

"İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), gelen raporlar çerçevesinde olayları değerlendireceğini belirten Bak, şunları kaydetti;

"Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor. 35'in üzerinde gözaltı var ve bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak tribünlerin hareketlendirilmesi, birtakım girişimler de söz konusu. Bunlar da değerlendiriliyor ama kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar."

derbi , Osman Aşkın Bak , türkiye kupası , olaylı derbi , fenerbahçe , beşiktaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM