Osman Aşkın Bak’tan Fatih Terim açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun’da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Türkiye ve İran erkek voleybol takımları arasında oynanan yarı final maçını tribünden izledi.

Türkiye’nin kazandığı maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bak, Fatih Terimle ilgili bir soru üzerine “Fatih Terim hocamız Türk Milli Takımı’nda, Galatasaray’da yurt dışındaki takımlarda önemli görevler üstlendi, önemli başarılar elde etti. Türk sporuna hem sporcu iken hem de antrenör iken büyük hizmetlerde bulundu. Son gelişmeler çerçevesinde futbol federasyonu ile kendileri bir araya gelmişler, durumu değerlendirmişler ve böyle bir karar almışlar. Türk futbolu için hayırlı olsun diyorum bu karar. Türk futbolu mücadelesine devam edecektir. Ve inanıyorum ki bu bir bayrak yarışı. Yeni antrenörümüz gelecek ve biz yine hedeflerimize doğru Türk futbolu Türk sporu olarak koşacağız” diye konuştu.