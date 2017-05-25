Panathinaikos başkanı Obradovic'e savaş açtı

THY Euroleague'de play-off turunda eski teknik adamı Zeljko Obradovic'li Fenerbahçe'ye 3-0'lık seriyle süpürülmek Panathinaikos'un sıradışı başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un dengesini bozdu.

SES KAYITLARINI YAYINLADI

Giannakopoulos'un sahibi olduğu bir internet sitesi, 2012 yılında Panathinaikos Takım Menajeri Manos Papadopoulos, coach Zeljko Obradovic ve yardımcısı Dimitris Itoudis'in yer aldığı bir toplantının ses kayıtlarını yayınladı.

Daha önce diğer bir Yunan sitesi olan SDNA, Obradovic ile yaklaşık 90 dakika boyunca okuyucularının sohbet etmesine ve kendisine yöneltilen sorularını yanıtlamasına aracı olmuştu. Obradovic bu sohbet sırasında "2012'de yaşanan her şeyi daha önce açıklamıştım. Şimdi 5 yıl geriye dönüp, daha çok şey söylemek için hiçbir sebep yok. Panathinaikos'ta 13 yıllık kariyerim boyunca başardığım her şeyden gurur duyuyorum" demişti.

BAŞKAN, OBRADOVİC'E SAVAŞ AÇTI

Ancak Obradovic'in 2012 yılında bütçe nedeniyle Panathaniakos'u bıraktığını söyleyen Dimitrios Giannakopoulos, Sırp teknik adamı yalanlamak adına gizli kalması etik açıdan doğru olan toplantı notlarını kamuoyuyla paylaştı.

OBRADOVİC, BÜTÇE ARTMAYINCA PANA'YI BIRAKMIŞTI

newsbomb.gr sitesinde yer alan haberde Obradovic'in bütçeyi 13 milyon Euro'dan 15 milyona çıkarılmasını talep ettiğini, daha az bir rakamın ise Panathinaikos taraftarını memnun edecek bir takım kurmanın imkansız olduğunu ve önemli oyuncuların takımdan ayrılacağını ifade etti. Konuşmada oyuncuların kaldıkları evlerin ve otellerin kira ücretlerinin yüksekliğinden yakınan Giannakopoulos, bu konuda tasarruf yapmaları için Takım Menajeri Manos Papadopoulos'a talimat veriyor.

KULÜBÜN YÜZDE 25'İNİ TEKLİF ETTİ

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Calathes'e ödenen ücreti Avrupa'da verecek bir takımn olmadığını vurgulayan Başkan Giannakopoulos, Obradovic'e yeşil-beyazlılarda kalması için Panathinaikos takım hisselerinin yüzde 25'ini teklif ederken, deneyimli Sırp teknik adam bu öneriyi reddediyor.

PARA YÜZÜNDEN YILDIZLAR AYRILDI

Avrupa'da NBA'in rekabeti nedeniyle kaliteli oyuncu bulmanın zorluğuna dikkat çeken Obradovic, kıtadaki oyuncuların sözleşmelerinde yazan tutarların fazla olduğunu, ancak Panathinaikos'da bir süredir düşüş olduğunu belirttip, 2010'da bu nedenle Spanoulis ve Jasikevicius'un takımdan ayrıldığını vurguladı.

Giannakopoulos'un bu kayıtları kendi sahibi olduğu spor sitesine sızdırmasındaki amacın, THY Euroleague'de yaşadığı hayal kırıklığının yarattığı gündemi değiştirmek adına Obradovic'in mali nedenlereden dolayı ayrılmadığı yolundaki görüşlerini yalanlamak hedefi olduğu ileri sürüldü.