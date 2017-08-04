Paris’te Neymar kuyruğu

Yüzyılın transferi olarak adlandırılan Neymar’ın Paris Saint Germain’e gidişi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Barcelona’dan 222 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransız ekibinin kadrosuna kattığı Neymar’a Paris Saint Germain taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Neymar’ın satışa çıkarılan Paris Saint Germain formasını satın almak için uzun kuyruklar oluşturan Fransız taraftarlar, uzun süre mağazaya girmek için bekledi.

Daha çok elektronik eşyaların yeni modelleri satışa çıktığında görünen kuyrukların bir benzerini Neymar için oluşturan taraftarlar, aldıkları formayı öperek yeni transferlerini kutladılar.

Bu arada Neymar’ın Paris Saint Germain’deki forma numarası da belli oldu. Brezilyalı süperstar yeni takımında 10 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.