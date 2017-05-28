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  4. 28 Mayıs 2017 16:11

Paul Pogba'dan Ramazan mesajı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayını kutladı.

Paul Pogba'dan Ramazan mesajı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, sosyal medyadan ramazan ayını kutladı.

Juventus'tan 105 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olarak "tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu" unvanını alan Pogba, Instagram hesabından Kabe'de çektiği görüntüsünü paylaştı.

Önceki gün "Bu sezon için teşekkür etmeye gidiyorum. Yakında görüşürüz Manchester." paylaşımında bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, görüntünün altına "Hayırlı ramazanlar." notunu düştü.

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