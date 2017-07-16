Pehlivana saldırı ve gözaltı

Edirne’de 656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşık 30 derecelik sıcak havada yapılan müsabakalarla devam ediyor. Zaman zaman pehlivanlar ve hakem kule heyeti arasında tartışmalar yaşanıyor. Başpehlivanlık kategorisinde güreşen ve puanlamaya kalan Ali Gürbüz ve Serhat Gökmen’in güreşinin ardından kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Güne damga vuran ise Gökhan Gökçe’nin Deniz Yasak’a paspas sopasıyla saldırdığı iddiası oldu.

Ali Gürbüz’ün güreşi kazanmasının ardından gittiği soyunma odaları bölümünde bir grubun tepki göstermesi üzerine, güreşçiler ve seyirciler arasında tartışma yaşandı. Kırkpınar tribünlerinin dışına da çıkan gerginlik Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince önlendi.

PASPAS SOPASIYLA SALDIRMIŞ

Er Meydanı’ndaki ikinci gerginlik ise Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde Deniz Yasak’ın rakibi Gökhan Gökçe’yi yenmesinin ardından başladı. Müsabakanın ardından iddiaya göre Gökhan Gökçe, duş ve soyunma odalarının bulunduğu alanda Deniz Yasak’a paspas sopasıyla saldırarak göğsünden ve ağzından yaraladı.

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Çıkan tartışmalar sona ererken, göğsünden ve ağzından yaralanan Deniz Yasak, Er Meydanı’nın içerisinde hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Deniz Yasak, daha sonra Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekiplerince Deniz Yasak’ı yaraladığı öne sürülen Gökhan Gökçe ile birlikte 3 kişi gözaltına alınarak Sarayiçi Polis Merkezi’ne götürüldü.