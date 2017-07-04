Pepe İstanbul'a geliyor !

Beşiktaş, savunmaya yapacağı transferdeki bir numarası Pepe için kritik saatlere girdi… NTV’nin haberine göre; Pepe, Lizbon’dan öğleden sonra havalanacak uçakla İstanbul’a gelecek.

Pepe için Beşiktaşlı işadamı Mesut Toprak özel uçağını tahsis etti. İstanbul’daki Four Seasons Otel’de yer ayırtıldı. Pepe’nin bu gece İstanbul’da olması bekleniyor. Bu gelişmeler sıcağı sıcağına yaşanırken Beşiktaşlı yönetici Umut Güner, Fanatik’e yaptığı açıklamada “Bu transferi bitirip döneriz” diyerek siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.





No bad days 😉😁 Loading . . . 🤔 pic.twitter.com/ddDlDwRyKB — Pepe (@officialpepe) 4 Temmuz 2017

Brezilya asıllı Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beraber “Kötü gün yok, yükleniyor…” ifadelerini kullandı.