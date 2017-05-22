Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2
Şikede kumpas davasında Aziz Yıldırım itirafı
Galatasaray'dan Bacca atağı
Advocaat ne zaman bırakıyor ? Açıkladı...
Advocaat ne zaman bırakıyor ? Açıkladı...
Ligde Akhisar şov devam ediyor !
Ligde Akhisar şov devam ediyor !
Eski şampiyon hayatını kaybetti !
Eski şampiyon hayatını kaybetti !
Fenerbahçe'de kart şoku ! Trabzon maçında yok...
Fenerbahçe'de kart şoku ! Trabzon maçında yok...
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 22 Mayıs 2017 21:44

Pepe'den flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın stoper hedeflerinden Pepe, şampiyonluk sonrası geleceğiyle ve transferiyle ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

Pepe'den flaş transfer açıklaması
A+ A-

La Liga'da geçtiğimiz gün Real Madrid ile şampiyonluk sevinci yaşayan Pepe, İspanyol basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından konuşan Pepe, ilk isteğinin Real Madrid'de kalmak olduğunun sinyallerini verdi.

Galatasaray'ın da bir süredir gündeminde olan Pepe yaptığı açıklamada ''Geleceğim mi? Şampiyonlar Ligi finali oynamadan bunları konuşmak saygısızlık olur. Kulüp olarak şu an için düşünecek daha önemli şeylerimiz var. Son güne kadar ben de bekleyeceğim ve neler olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, ''Kalbimin bir parçası her zaman Madridista olarak kalacak. Kulübe bana verdiği şeyler için borçluyum. Burada kalsam da ayrılsam da taraftar her zaman benim için çok özel olacak'' dedi.

Galatasaray, bonservis bedeli olmaması nedeniyle Pepe ile yakından ilgileniyor. 2007 yılında bu yana Real Madrid'de forma giyen Pepe ile Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint Germain ve Çin Süper Lig ekipleri de ilgileniyor.

Sporx

pepe , galatasaray , real madrid