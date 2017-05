Pepe'den flaş transfer açıklaması

La Liga'da geçtiğimiz gün Real Madrid ile şampiyonluk sevinci yaşayan Pepe, İspanyol basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk kutlamalarının ardından konuşan Pepe, ilk isteğinin Real Madrid'de kalmak olduğunun sinyallerini verdi.



Galatasaray'ın da bir süredir gündeminde olan Pepe yaptığı açıklamada ''Geleceğim mi? Şampiyonlar Ligi finali oynamadan bunları konuşmak saygısızlık olur. Kulüp olarak şu an için düşünecek daha önemli şeylerimiz var. Son güne kadar ben de bekleyeceğim ve neler olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, ''Kalbimin bir parçası her zaman Madridista olarak kalacak. Kulübe bana verdiği şeyler için borçluyum. Burada kalsam da ayrılsam da taraftar her zaman benim için çok özel olacak'' dedi.



Galatasaray, bonservis bedeli olmaması nedeniyle Pepe ile yakından ilgileniyor. 2007 yılında bu yana Real Madrid'de forma giyen Pepe ile Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint Germain ve Çin Süper Lig ekipleri de ilgileniyor.