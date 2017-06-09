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  4. 09 Haziran 2017 19:14

Pereira’ya hapis cezası !

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya, tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 8 ay hapis cezası verildi.

Pereira’ya hapis cezası !
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Hatırlanacağı üzere Portekizli teknik adam, 2015’te Olympiakos’u çalıştırdığı dönemde AEK maçında çıkan olayların ardından rakip tribünlere yaptığı hareketler nedeniyle mahkemelik olmuştu ve hakkında soruşturma açılmıştı. Pereira hakkında karar verildi ve Portekizli teknik adam 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun yanı sıra Olympiakos’ta o dönem futbol oynayan Kasami de hapis cezası alan bir başka isim oldu.

1860 MÜNİH İLE KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, bu sezonun ortasında Almanya 2. Lig’inde 14. sırada olan 1860 Münih’in başına geçmişti. Vitor Pereira yönetimindeki 1860 Münih normal sezonda son 5 haftada 4 mağlubiyet alınca ligi 16. sırada bititirdi ve ligde kalmak için baraj maçları oynamak zorunda kaldı. 3. ligi 3. sırada bitiren Regensburg ile deplasmanda oynanan ilk maçta 1860 Münih, 1-1’lik skorla avantajı eline aldı. Evinde oynanan rövanşta ise büyük bir şok yaşadı.

Regensburg ilk yarıyı 2-0 önde bitirerek turu cebine koydu. Maç sonuna kadar da bu skoru koruyarak 2. lige yükseldi. Almanya’nın en köklü takımlarından 1860 Münih ise bu mağlubiyetle 3. lige düştü. Maçın son bölümlerinde kızgın taraftarların sahaya girmemesi için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saha kenarında yüzlerce polis güvenlik çemberi oluşturdu.

FutbolArena

pereira , hapis , ceza