PES 2019'un fiyatı belli oldu !

PES 2019 duyurusu oyun dünyası için pek de sürpriz olmadı. Keza Konami, serinin yeni oyununun yakında duyurulacağına dair bazı detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Nitekim, söz verildiği gibi PES 19 sonunda duyuruldu. Peki serinin yeni oyununda bizleri ne gibi değişiklikler bekliyor olacak? Dilerseniz bir özet geçelim.

Konami, PES 19 duyurusuna en çok lisanslı liglere dikkat çekti. Oyunda hangi liglerin lisanslı olarak bulunacağı açıklanmadı fakat lisanslı lig sayısının artacağı sık sık gündeme getirildi. Hatırlanacağı üzere Konami ile UEFA arasında 10 yıldır süren lisans sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sona eren sözleşmenin yenilenmeyeceği ve Konami’nin UEFA lisansları yerine lig lisanslarına yoğunlaşacağı belirtilmişti. Oyunda hangi liglerin lisanslı bir şekilde karşımıza çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Çok büyük bir ihtimalle Türkiye Süper Ligi’de PES 2019’da lisanslı bir şekilde karşımıza çıkabilir.

PS4 Pro ve Xbox One X için 4K HDR desteğine de sahip olan PES 2019, 30 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak.

Oyunun standart PS4 sürümü 179TL’den, standat Xbox One sürümü ise 152TL’den ön siparişe sunuldu. Ayrıca David Beckham Edition versiyonu 209TL (PS4) ve 177 TL’Den (Xbox), Legend Edition sürümü ise 239TL (PS4) ve 203TL’den (Xbox) ön siparişte.

Bu arada şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl da PES 2018 aynı fiyatlardan satışa sunulmuş fakat sonrasında oyunun fiyatı 99TL dolaylarında seyretmişti. O yüzden PES 2019 konusunda da aceleci olmamanızı tavsiye ederiz.