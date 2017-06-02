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  4. 02 Haziran 2017 17:20

Podolski Sinan ve Yasin'i böyle savundu

Galatasaray taraftarı İlker Dağdelen, lokantada karşılaştığı ve imza istediği Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'in tavrına tepki gösterdi.

Podolski Sinan ve Yasin'i böyle savundu
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Galatasaray taraftarı İlker Dağdelen sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin’e tepki gösterdi.  Dağdelen’in iddiasına göre; Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş lokantada karşılaştıkları Dağdelen’in 5 yaşındaki oğlu ile fotoğraf çektirmeyi reddetti. Podolski sosyal medyadan takım arkadaşlarını savunan bir paylaşım yaptı.

İşte o satırlar:

Ben de oradaydım ve bu yaşanan doğru değil. İnsanlar aileleriyle yemekteyken, özellikle Ramazan ayında onlara saygı göstermelisiniz. İnsanlar daima futbolculara sahip olacaklarını ve onlara istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar ama öyle değil! Biz de hatalar yapabilen insanlarız ama ailesiyle birlikte olan ve akşam yemeği yiyen insanlara saygı gösteriyoruz. Dün iki arkadaşımla mekandan ayrılmadan önce herkese zaman ayırdık ve fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla fotoğraf çektirdik. Lütfen her defasında doğru olmayan şeylerin peşinden gidip, kötülükleri öne çıkarmayın.

Sinan Gümüş ise takım arkadaşı Podolski’nin paylaşımına “Lukas gerekenleri söylemiş, benim ekleyeceğim bir şey yok” şeklinde cevap verdi.

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