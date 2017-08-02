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  4. 02 Ağustos 2017 18:36

Podolski'den ilginç Burak Yılmaz paylaşımı

Galatasaray'ın eski golcüsü Podolski, Beijing Gouan'ın Burak Yılmaz'ı satmasının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Podolski'den ilginç Burak Yılmaz paylaşımı
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Galatasaray'dan ayrılıp Japonya'nın Vissel Kobe takımına giden Lukas Podolski, attığı tweet ile gündem oldu.

Alman futbolcu, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'dan Trabzonspor'a transfer olan Burak Yılmaz hakkında ilginç bir tweet attı.

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transfer olduğu haberini alıntılayan Podolski, "Çin'de para bitti" mesajını yazdı.

Podolski ayrıca "Dünyanın en iyi ligi olmak istiyoruz" etiketini de kullandı. Çin Futbol Federasyonu yapılan pahalı transferler ile ilgili olarak bu sözü kullanmıştı.

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