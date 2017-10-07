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  4. 07 Ekim 2017 14:19

Portekizli yıldıza hapis şoku !

Shanghai SIPG'de forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Carvalho'nun vergi kaçırdığı iddia edildi.

Portekizli yıldıza hapis şoku !
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Real Madrid’de forma giydiği 2010-2013 yılları arasında imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya’da görülen mahkemesinde karar verildi.

Savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.

Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.

39 yaşındaki yıldız, İspanya’da şiddet içermeyen suçlar için 2 yılın altında verilen cezalar, eğer ki sanığın sicili temizse ertelendiği için, hapis yatmayacak.

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