Portekizli yıldıza hapis şoku !

Real Madrid’de forma giydiği 2010-2013 yılları arasında imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya’da görülen mahkemesinde karar verildi.

Savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.

Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.

39 yaşındaki yıldız, İspanya’da şiddet içermeyen suçlar için 2 yılın altında verilen cezalar, eğer ki sanığın sicili temizse ertelendiği için, hapis yatmayacak.