Quaresma'nın cezası belli oldu !

Fenerbahçe kupa maçında yaşananlardan sonra Quaresma'yı ağır bir fatura bekliyordu.

Bugün toplanan PFDK, Quaresma'nın cezasını ilerleyen saatlerde açıkladı. FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre rakibine saldırdığı gerekçesiyle sevk edilen Portekizli futbolcu disiplin kurulu tarafından saldırı gerekçesiyle cezalandırılmayıp şiddetli hareket gerekçesiyle cezalandırılacak. Dolayısıyla Quaresma bu eyleminden dolayı 5 maç ceza yerine 3 maç ceza ile karşı karşıya kalacak.

Kırmızı kart görmesine sebep olan Josef de Souza'a yaptığı davranıştan dolayı 3 maç ceza alması gereken Quaresma haksız tahrik gerekçe gösterilerek de 1 maç ceza alacak. Toplamda sevk maddelerine göre minimum 8 maç ceza alması gereken Quaresma 5 maç ceza alacak.

Portekizli yıldız ilk cezasını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çekmişti. Quaresma Beşiktaş'ın Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.

Resmen açıklandı

PFDK'da Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın cezasını açıkladı. Portekizli futbolcuya 5 maç ceza verildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ceza sonrası Tahkim Kurulu'na başvurması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Quaresma'dan Josef'e çağrı: Eğer çok üzgünse...