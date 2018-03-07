Quaresma'nın savunma metni hazır

Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezayı fazla bulan Beşiktaş, Tahkim Kurulu'na başvurdu… Siyah beyazlılar, savunmasında tek tek pozisyonları, yaşananları anlatıp, ihraç sonrası cezanın iptalini ya da 1 maça düşmesini ve cezanın da ertelenmesini talep etti.

Siyah beyazlı kulüp Tahkim Kurulu’na bugün yaptığı itiraz başvurusunda toplam 12 sayfalık savunma yaptı. Quaresma’nın söz konusu olayda rakip oyuncunun kendisine yaptığı harekete nazaran daha hafif bir şekilde koluyla ittiğini belirten Beşiktaş, Josef’in bir aktör gibi kendisini yere bıraktığını ifade etti. Quaresma’nın oyundan ihraç edildikten sonra rakibine hiçbir temasta bulunmadığını savunan Beşiktaş, Josef’in hakemi aldatıcı harekette bulunduğunu söyledi.

Cezasının ilk maçını Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu'ndan indirim almaz ise Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN SAVUNMA METNİ: