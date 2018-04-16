Real Madrid - Juventus maçının hakemine ölüm tehdidi !

Eşi gibi hakem olan Lucy Oliver, İngiltere Kadınlar Süper Ligi’nde görev yapıyor. Sosyal medyada Lucy Oliver’ın cep telefonu numarası kimliği belirsiz bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı. Bunun ardından Oliver’ın telefonun ciddi tehdit mesajları geldi.

İngiliz polisi konuyla ilgili bir soruşturma başladı. İlk iş olarak Lucy Oliver’ın cep telefonuna erişim engellendi.

Oliver’ın sosyal medya hesabı da geçici olarak askıya alındı.Cep telefonuna gelen tehdit mesajlarının içeriği açıklanmazken sosyal medyada gelen mesajlar işin vahametini ortaya koyuyor.

Onlardan bazıları şöyle:

“Aptal or… Kocanda senin gibi korkunç”

“Lanet kocanı döveceğiz”

“Öleceksin ve kocanda bir b.k parçası”

Bu arada eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, tartışmaların tehlike boyuta geldiğini belirterek Gianluigi Buffon’un kamuoyun önünde özür dileyerek bu durumu düzeltmesi gerektiğini yazdı.