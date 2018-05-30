Real Madrid'den Ronaldo'suz video !

İspanya devi Real Madrid’in yeni forma tanıtımında 9 senedir takımda yer alan 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u 3-1 yenerek kupayı aldıkları maçın ardından açıklama yapan Portekizli futbolcu, “Dünya Kupası’ndan sonra geleceğimle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Şu anda geleceğim önemli değil, yazdığımız tarih önemli. Real Madrid’de oynamak gerçekten harika bir duyguydu” ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez bunu üzerine, “Cristiano’ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı.” diyerek dedikoduların önünü kesmek istemişti.

Portekizli yıldız ise ertesi sabah yaptığı açıklamada, “Söylediklerimin zamanı doğru değildi ama dürüst olmalıydım. Çok fazla konuşmam ama konuştuğumda tam konuşurum. Uzun süredir olan problemler var ama bu para meselesi değil. 1 hafta içinde bir şeyler söyleyeceğim.” şeklinde konuştu.

Tüm bu yaşananların ardından Real Madrid kulübünün yeni forma tanıtım videosunda ve fotoğraflarında 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun yer almaması ayrılık söylentilerine neden oldu.

Öte yandan forma satışının yapıldığı Store mağazasında bütün futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı görselde Cristiano Ronaldo’nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Tecrübeli futbolcu 2009 yılında Manchester United’dan Real Madrid’e 94 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Başarılı futbolcunun yeniden eski kulübüne dönebileceği iddia ediliyor.