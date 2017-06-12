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  4. 12 Haziran 2017 17:06

Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !

Real Madrid'in unutulmaz golcüsü Predrag Mijatovic'e vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açıldı.

Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
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Real Madrid’in eski futbolcusu ve oynadığı dönemin önemli golcülerinden Predrag Mijatovic’e vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açıldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Madrid Savcılığı Ekonomik Suçlar Dairesi, 190 bin Euro’luk vergi kaçırma iddiasıyla mahkemeye dava başvurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada Karadağlı 48 yaşındaki eski golcü hakkında çıkan suçlamanın 2011 yılındaki gelir vergisi beyanatıyla ilgili olduğu bildirildi.

Kariyerinde Valencia, Real Madrid, Levante ve Fiorentina gibi takımlarda forma giyen Mijatovic’in, futbolculuğunun büyük bölümünü geçirdiği ve bazı özel yatırımları olduğu İspanya ile halen çok yoğun ilişkileri bulunuyor.

Vergi kaçırma davaları İspanya’da son dönemde peş peşe gündeme gelirken, son olarak Barcelonalı Lionel Messi 4.1 milyon euro’luk vergi kaçırdığı suçlamasıyla 21 ay hapis ve 2 milyon euro para cezası almıştı. İspanya’da vergi kaçakçılığı suçlarında iki yılın altındaki cezalara hapis cezası uygulanmıyor.

vergi kaçakçılığı , mijatovic , real madrid