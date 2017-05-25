Reina'nın sahibi için flaş karar

Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelikten çıkardığı ünlü iş adamı Mehmet Koçarslan ile ilgili bugün mahkemeden flaş bir karar çıktı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Koçarslan'ın üyelikten çıkarılma kararının yürütmesini durdurdu.

SAYGINLIĞA ZARAR VERDİĞİ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar bugün çıktı. Koçarslan ile ilgili süreç Disiplin Kurulu'nun 14 Temmuz 2016 tarinindeki kararı ile başladı. Kurulun 18 numaralı kararı ile, Koçarlan hakkında, "Kulübün onur ve saygınlığına ve marka değerine zarar verdiği ve üyelik onuru ile bağdaşmadığı değerlendirilen davranışlarda bulunduğu" gerekçesi ile üyelikten çıkarma cezası verilmesine karar verildi.

MEHMET KOÇARSLAN KİMDİR?

Mehmet Koçarslan, 1958 yılında Tunceli'de dünyaya gelen iş adamı ve gece kulübü işletmecisidir. Tam 25 yıl boyunca kömürcülük yapmıştır ve aynı zamanda aile şirketindeki madencilik işi haricinde ithalat ve ihracat ile de uğraşmıştır.

REİNA'NIN SAHİBİ

Bir süre bu iki sektörde devam eden iş hayatı, birden değişmiş ve İstanbul'un bilinen gece kulüplerinden olan Reina'yı açmıştır.

Aynı zamanda Galatasaray adası olarak bilinen Su Adası'nın da işletmecisi olan Mehmet Koçarslan, eşi Müge Koçarslan ile 6 ay birlikte, 6 ay ayrı yaşamaktadır. Kendilerinin 3 kızları bulunmaktadır.