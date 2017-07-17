Ret kararı sonrası Beşiktaş harekete geçti !

Başkan Fikret Orman’ın Hukuk İşlerinden sorumlu yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 13 Temmuz’da bizzat giderek savunma yapması da UEFA’nın görüşünü değiştirmedi ve ‘2 yıl ertelemeli 1 yıl men’ kararı aynen yürürlüğe girdi.

Bu karar yöneticiler tarafından ‘büyük haksızlık’ olarak değerlendirilirken UEFA’nın Türk kulüplerine uyguladığı çifte standartın bir kez daha belgelendiği de dile getirildi.

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

2 YIL BOYUNCA DEPLASMANDA TARAFTARSIZ !

Bunun yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu cezanın ilk açıklandığı 19 Nisan tarihinden itibaren düşünmeye başladıkları radikal bir kararı da hayata geçirmeyi şimdi daha net bir şekilde gündeme alacak. Bu radikal karar ise 2 yıl boyunca Avrupa Kupalarında ‘deplasman maçlarında taraftar hakkından vazgeçmek’ olacak.

Önümüzdeki haftalarda yapılacak yönetim kurulu toplantılarında ‘deplasmanda taraftar hakkından vazgeçmeyi’ enine boyuna tartışacak olan yönetim çok büyük bir ihtimalle bu kararı uygulamaya geçirecek ve 2 yıl boyunca deplasman maçlarında taraftar hakkını kullanmayacak.

Beşiktaş yönetimi bu kararı Şampiyonlar Ligi sayesinde kazanılan ve 30 milyon Euro’yu geçen gelirden olmamak için en ufak bir riske girmemek adına almayı düşünüyor.