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  4. 11 Mayıs 2017 18:26

Ribery’den Türkiye Kupası paylaşımı

Bayern Münih'te futbol yaşamına devam eden Franck Ribery, sarı-kırmızılı forma ile kazandığı Türkiye Kupası fotoğrafını paylaştı.

Ribery’den Türkiye Kupası paylaşımı
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Galatasaray’da kısa dönemde iz bırakarak giden Franck Ribery, sarı-kırmızılı takımı unutmadı. Sarı-kırmızılı forma ile 12 yıl önce kazandığı Türkiye Kupası fotoğrafını paylaşan Fransız yıldız, 12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti?” ifadelerini kullandı.

Ribery’nin bu paylaşımı farklı yorumlara sebep oldu. Bazı taraftarlar Ribery geri mi dönüyor yorumlarında bulundu.

2004-05 sezonunda ücretini alamaması sebebiyle sarı-kırmızılılardan bonservissiz olarak ayrılan Ribery, Marsilya takımına giderek taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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