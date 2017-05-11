Ribery’den Türkiye Kupası paylaşımı

Galatasaray’da kısa dönemde iz bırakarak giden Franck Ribery, sarı-kırmızılı takımı unutmadı. Sarı-kırmızılı forma ile 12 yıl önce kazandığı Türkiye Kupası fotoğrafını paylaşan Fransız yıldız, 12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti?” ifadelerini kullandı.

Ribery’nin bu paylaşımı farklı yorumlara sebep oldu. Bazı taraftarlar Ribery geri mi dönüyor yorumlarında bulundu.

2004-05 sezonunda ücretini alamaması sebebiyle sarı-kırmızılılardan bonservissiz olarak ayrılan Ribery, Marsilya takımına giderek taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.