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  4. 28 Mayıs 2017 10:26

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın şampiyonluğu garanti değil

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluğunun garanti olmadığını ve Gaziantep'te bilet verilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın şampiyonluğu garanti değil
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor’un Beşiktaş’a 27 bin bilet vermesinin yanlış olduğunu söyledi. Beşiktaş’ın şampiyonluğunun garanti olmadığını ifade eden Dilmen, bu uygulamayı yanlış bulduğunu vurguladı.

Dilmen şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibari ile Başakşehir’in şampiyonluk şansı var mı? Var. Peki neden yarın için Beşiktaş’a 27 bin bilet veriyorsunuz?

Beşiktaş şampiyonluğu garantilese, 27 bin bilet değil, hepsini verin. Ama garantilemedi. Seneye FB, GS de ister bu biletleri

Beşiktaşlı olsam ben de yarın Antep’te olmak isterim. O ayrı bir şey. Ama bu tartışma önümüzdeki yıl da devam eder. 2010/11’de Sivas’ta Fenerbahçe’ye verilmişti biletler. O da yanlıştı. Ben bunları Fenerbahçeliyim diye söylemiyorum, tam tersi olsa yine söylerdim.

rıdvan dilmen , beşiktaş , şampiyonluk