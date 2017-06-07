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  4. 07 Haziran 2017 21:47

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombaladı

'Spor müsabakalarında İzmir Marşı söylenmesin' diyen Rıdvan Dilmen, gelen tepkilerin ardından konuştu.

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombaladı
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Canlı yayına telefonla bağlanan Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Atatürk'ün birlikte sevilemeyeceğini söyleyenlere 'Gerizekalı' dedi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

Dün İzmir Marşı'nın siyasi bir simge olarak kullanıldığı ifade eden Dilmen, 'Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı. Bir İzmir Marşı tutturdular. Tribünde siyaset olmaz.' demişti.

Bu sözlerinin çarpıtılmasının ardından Dilmen'e sosyal medyada bir linç kampanyası başlamıştı.

BE GERİZEKALILAR...

Ünlü futbol adamı, ''Be gerizekalılar, Erdoğan'ı sevmek Atatürk'ü sevmiyorum anlamına mı geliyor.' diyerek kızgınlığını dile getirdi.

rıdvan dilmen , izmir marşı , atatürk , erdoğan