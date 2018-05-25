Rıdvan Dilmen Galatasaray açıklaması !

Fatih Terim’in başka bir takım çalıştırmıyorsa Galatasaray’ın başında olması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımında başkan adaylarına seslenerek ‘Herkesin tek bir kozu var; Fatih Terim’ dedi. İşte Dilmen’in değerlendirmeleri…

HEPSİNİN KOZU TERİM

Galatasaray’ın kongresiyle ilgili pek yorum yapmak istemiyorum çünkü haddimi aşmak istemiyorum ama görüyoruz ki kongre vaatlerinde bütün adayların elindeki en büyük oy pusulası Fatih Terim… Kulübün şu kadar borcu varmış, bu kadarı azalacakmış, o yapılacakmış, bu gelecekmiş, gidecekmiş değil… Herkesin tek bir kozu var; Fatih Terim.

G.SARAY’I ÇALIŞTIRMALI

Bunu hep söylüyorum ama Fatih Hoca başka bir yerde çalışmıyorsa, Galatasaray’ın başında olmalı… Çünkü Galatasaray taraftarıyla özdeşleşmiş. Bu sadece Galatasaraylı olduğu için değil çünkü çok Galatasaraylı arkadaş görev yaptı ama kazanılan 21 şampiyonluğun 3’te 1’inde söz sahibi olduğu için Fatih Terim’i, Galatasaraylılar seviyor ve beğeniyor. Bu elektrik olduğu için de Terim’le yaşanan dönemsel başarısızlıklarda kredisi sonsuza kadar var.

LUCESCU EVET DESE

Dursun Bey (Özbek) devre arasında sürpriz bir şekilde erken seçim kararı alırken Fatih Terim’le anlaşıp elini güçlendirmek istedi. Ama Bükreş’teki görüşmede Lucescu ‘Evet geliyorum’ deseydi Fatih Terim olmayacaktı bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi görüyoruz ki, Dursun Bey seçim konuşmalarını yaparken “Fatih Terim’i ben getirdim, bu kadroyu ben yaptım” diyor

MAYISTA ATILDI

Bu başarının temelleri geçen sene Mayıs’ta atıldı. Son iki maçına iddiasız çıkan 7 bin 500 taraftarla oynayan Galatasaray, Mayıs’ta Dursun Bey ve yönetiminin futbola bakan Cenk Ergün’ün de doğru çalışmalarıyla rakiplerine göre en hazır durumda olan çok ciddi bir kadro değişikliğiyle kampa gittiler

TERİM GELDİĞİ ANDA…

Demeçlerde gördüğümüz kadarıyla UEFA’ya verilen taahhütlerini milyonlarca Euro geçmişler. Ancak milyonlarca taraftarın bu umurunda olmaz. Zaten 17. haftada Fatih Terim getirildi ve o andan itibaren de bana göre şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olmuştu.