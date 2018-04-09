Rıdvan Dilmen: O futbolcu gönderilmeli

Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'la yola devam edilmesi gerektiğini söyledi. Dilmen takımdan ayrılması gereken ismi de açıkladı. İşte o sözler...

"Bazı küçük rütuşlar büyük sonuçlar çıkarır. Günümüz futbolunda duran toplar önemli olduğu için ve şampiyon olan takımların yakın tarihine baktığımız zaman duran topu iyi kullanan futbolcuların faktörü önemliydi. İlk yarıda korner dahil, özellikle ceza sahası ve taç çizgisi yanındaki duran toplardan 8 tane kullanıldı. Ancak sonuç alınamadı."

Kocaman'a sormak istiyorum

Bugün de zaten kilidi bu tip oyuncuyla açabilirsiniz. Ben gerçekten Aykut Kocaman'a sormak istiyorum. Korner ve faul kullanılıyor ya, Hasan Ali ile Alper gidiyor. Acaba ne düşünülüyor? Çok merak ediyorum. İki oyuncu bir Valbuena kadar duran topu kullanamaz.

Yardımcı hakem korner bayrağındaydı. Ben şu yorumu yapacaktım. Pieroyu bekleyeyim diyecektim. Osmanlıspor çizgiye adam koymadı. Sadece kalecinin önünde 1 oyuncu vardı. Hakem kritik yerdne pozisyonu gördü ve kendisini tebrik ediyorum. Ben emin değildim. Benim tereddütüm vardı yani.



Valbuena olmaması lazım

Aykut Kocaman ile uzun yıllar devam edilmeli. Aykut Kocaman devam edecekse, seneye Valbuena olmaması lazım.





4 maçta hiç gol yemedi Fenerbahçe. İlk yarıda berbat bir oyun. 2. yarıda kendisine göre risk ama taraftara göre olması gereken bir oyun.