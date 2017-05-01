Rıdvan Dilmen: Penaltı ve kırmızı kart verilmedi

Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle biten ilk yarıyı NTV Spor'da yorumlayan Dilmen, "Açıkcası son 7 günlerini merak ediyorum Galatasaray'ın. Bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi. Dakika 1, dakika 45 goller. Final maçı gibi görmüşler. 47 dakika boyunca tek kale maç oynandı. Bir penaltısı verilmedi. Ricardo Faty'nin Ahmet Çalık'a yaptığı hareket yüzde 100 kırmızı kart zaten. O vurmadan kırmızıyı çıkarması lazım. Karateci gibi. Bursa takımı bu ligin zayıf takımlarından maalesef. Akhisar'dan neden 5 gol yediği belli. Galatasaray iyi oyunun göz ardı etmeyelim. 2. gol tam bir Bruma golü. Bruma darbeli gitti ve vuruşunu yaptı. Aynı arzu devam ederse... Mutlu hoca muhakkak 2 oyuncu değiştirmesi lazım. Muslera'yı 1-2 kere gördüm. Galatasaray, sezonun en iyi toplarından birini oynuyor. Fenerbahçe ve bu maçta da ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Kaybettikleri Fenerbahçe maçında da aynısını söyledik." ifadelerini kullandı.

FATY'DEN UÇAN TEKME!



Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray ceza sahasına havalandırılan topa Ahmet Çalık kafasıyla vurmak isterken, Ricardo Faty'nin ayak darbesiyle yerde kaldı. Pozisyonda iki oyuncu da yerde kalırken, sağlık görevlileri sahaya girdi. Hakem bu pozisyonda Ricardo Faty'e tehlikeli hareketten dolayı bir sarı kart çıkardı.

Faty tedavisinin ardından oyuna daha fazla devam edemedi. Soyunma odasına doğru giden Faty, sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ertuğrul'un penaltı pozisyonu



Hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçın 28. dakikasında penaltı tartışması yaşandı. Gelişen Galatasaray atağında savunmanın arkasına atılan topta kayarak müdahale etmeye çalışan Bursasporlu Ertuğrul'un top eline çarpınca sarı kırmızılı futbolcular penaltı beklentisinde bulundu. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonu çarpma olarak değerlendirerek devam kararı verdi.

Bursaspor - Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın Ertuğrul'un pozisyonunda verdiği devam kararına sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

(Görüntü beINsports'tan alınmıştır)