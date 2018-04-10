Rıdvan Dilmen: Şampiyon olmayanı döverler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Spor Toto Süper ligi 28. haftasında oynanan Gençlerbirliği – Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

“Deplasmanlarda ağır çekim bir Galatasaray var”

Deplasmanda Tudor’un takımı ile Fatih Terim’in takımı arasında bir fark görmedik. İç sahada evet daha organiza bir takım var. Ancak deplasmanlarda ağır çekim oynayan bir Galatasaray var.

‘Bu sene şampiyon olmayanı döverler’

Galatasaray’ın deplasmandaki performansları inanılır gibi değil. Bu sene şampiyon olmayanı döverler. Öyle bir fırsat yakalamışsınız… Bu sezon en iyi deplasman maçlarını Fenerbahçe deplasmanında çıkardılar ama kazanamadılar.

“Son 5 dakika totem yapıp…”

Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş son 5 dakika totem yapıp mutfağa falan gitmişlerdir. Cüneyt Çakır bugün tertemiz maç yönetti. Yönetimi genelde iyiydi.

‘Ümit Özat maçı yaşamış’

Bugünkü maç bir teknik direktör başarısıdır. Ümit Özat, hafta boyunca maçı santimetre santimetre yaşamış.

Dilmen’in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray’da pasın şiddeti çok yavaş, çabuk oynaması gerekiyor. Gençlerbirliği 6’lı savunmaya geçiyor top Galatasaray’dayken. Ümit Özat’ın Galatasaray’ın üzerine tek kale oynayacak hali yok. Galatasaray da Ümit Özat’ın istediğini yapıyor. Orta sıralardaki bir maç gibi. Galatasaray’ın daha coşkulu olması lazım. Rakibin bir silahı var, o da kontra atak.

”Bu kadar kötü Galatasaray…”

Galatasaray’ın daha fazla sıfıra inmesi lazım. Karşılarında hep kırmızı görüyorlar. Gençlerbirliği’nin yapacağı tek şey var, konsantrasyonu kaybetmeyecek. Bu kadar kötü Galatasaray bir daha yakalayamazlar.