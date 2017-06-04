Rıdvan Dilmen: Zavallı Türk futbolu !

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında birbirinden önemli maçlar oynanırken, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de bu karşılaşmaları değerlendirdi. Maçların önemine karşın statlarda doğru düzgün seyirci olmadığının altını çizen Dilmen, "Beşiktaş stadı dışında diğer maçların hiçbirinde seyirci yok. Zavallı Türk futbolu" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında yaptığı açıklamalar:

İlk yarılar sonrası:

"Rize halkı önemsemiyor herhalde"

"Rize halkı maçı pek önemsemiyor Güntekin, sen Rizelilerden daha fazla ciddiye alıyorsun bu maçı. Çok enterasan. daha ciddiye alıyor. Şu anki sonuçlara göre evet Bursaspor küme düşüyor. Gerçekten kritik dakikalar, kritik anlar."

"Çok enteresan maçlar oluyor"

"Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda istediği sonuçlarla öndeler. Çok enteresan maçlar oluyor. Alanya daha iyi oynarken golü yedi. Konya, Galatasaray'dan daha iyi oynuyor, Galatasaray önde.Bursa daha iyi oynuyor, maç berabere. Adana'da karşılıklı oyun var. Diyeceksiniz 45 dakikada bütün maçları 5 televizyon var önümde. Bir tek Beşiktaş oyunun hakkını alan takım devre arasında."

"Trabzonspor Bursa maçı Rus ruletine döner"

"Rize'nin 45+'da golü atması maçı ikinci yarıda rus ruletine çevirir. Artık bir gerçek var ki, Trabzonspor - Bursaspor maçı 0-0 zor biter artık. Her türlü riski alacaklar."

"Zavallı Türk futbolu"

"Koskoca, Fenerbahçe - Galatasaray, Rize, Trabzon maçlarındaki seyirci sayılarını toplarsak zavallı Türk futbolu diyorum. Bir tek Beşiktaş stadında seyirci var."

Maçların sonunda:

"En iyisi şampiyon oldu"

Bu ligin en iyi oynayan takımı şampiyon oldu, En kötü oynayan 3 takım da düştü...Bunun altını çizelim. Zaman zaman hakemlere eleştiri oluyor ama 34 hafta baktığımızda bu tablo doğru bir tablo. Hak eden şampiyon, hak etmeyen de ligden düştü."

"Cumhurbaşkanı'nın memleketi küme düştü"

Türkiye'de algı var, Cumhurbaşkanı'nın memleketi küme düştü. Bu maç farklı olsa öyle-böyle denecekti. Trabzon-Rize muhabbeti işi maalesef biraz daha alevlendirdi."