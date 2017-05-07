Rıdvan Dilmen’den bomba sözler !

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tek çaresinin Fatih Terim olduğunu söyledi. Şimdiye kadar gelen teknik adamların yeterli, katkıyı veremediğini dile getiren Dilmen, Dursun Özbek’in son mermisinin Fatih Terim olacağını söyledi.

İşte o sözler:

“Galatasaray şu an için lige büyük. Bu başarısızlığının en büyük sebebi bu oldu. Sporculara karşı olan bu tavırlar yetmez, Bireysel, taktiksel değişiklikler yetmez. Eren’i sokmaya hazırlarken 3-0’dan sonra sokmak senin Galatasaray seviyesinde olmadığını gösterir.”

“Sistem konusunu oyuncularla paylaştığını düşünüyorum. Oyuncu nasıl bakıyor? Dursun Bey’in çok düzgün, futbolumuz için bir değer olduğnuu düşünüyorum. Baze de skor çok önemli. Krizleri yönetiecek olan Fatih hocadı. Hep denediler olmadı. Hizaya sokmak ve o kanla uyuşmak başka bir şeydir. Bu yıldızların 1 buçuğunu aldı. Biz evlerde sağda solda konuşuyorsak burada da konuşmamız gerekiyor. Mancinisi, Prandellisi, Riekerink, Tudor… Olmuyor. Galatasaray’ı dinamiklerine kadar bilen birisi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum.”

“Galatasaray ve özellikle Fatih Terim’in kendi insiyatifindedir. Kendi takımının sorumlusudur. Bu filmi biz seneye de görürüz. Çözümün oyuncularda olmadığını, liderde olduğunu görüyoruz. Galatasaray’ın tartışmasız gerçeği bu. Tek mermisi bu Dursun Özbek’in. Kimi getirirse getirsin yolda beraber giderler…”