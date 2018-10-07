Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ali Koç iddiası !

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları…

VAR’ın ne kadar önemli olduğunu gördük

VAR sisteminin ne kadar önemli olduğunu gördük bu akşam. Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltıyı verdi. Aslında diğer hakemlerin hemen uyarması da gerekirdi. Hatta gol pozisyonun da faul var mıydı yok muydu diye VAR’a bakılabilir miydi?

Galatasaray lider gitti lider dönüyor. Çok büyük avantaj. Zaten Lizbon’dan rakibi direkt olarak Antalya’ya götürdü. Doğrusunu da yaptı. Antalya’ya götürdü takımı maç havasına soktu ve mental olarak hazırladı. Hoca ligde Ozan’ı oynatmaya devam ediyor. Ama, Avrupa maçlarında diğer oyuncuları oynatıyor. Rodrigues de kötü oynadığı için hoca değişikliğe gitti. Galatasaray deplasman fobisi karşısında bir galibiyet elde etti. Hakem Cüneyt Çakır da bana göre iyi maç yönetmedi.

Eren’e saygısızlık yapmak istemiyorum

Eren’e de saygısızlık yapmak istemiyorum… Çok kısıtlı kadrosuyla santraforsuz bir şekilde yoluna devam ediyor. Eren’e de saygısızlık yapmak istemiyorum. Türkiye’de çok garip şeyler oluyor aslında. Galatasaray’ın hak ettiğinin altını çizelim. Her türlü riski aldı maçı kazandı. Fakat Eren Derdiyok ile ilgili okuyorum medyada, Eren iyi ama kendisi oynamıyor gibi söylemler yer alıyor. Özellikle kendi medyasında böyle konuşmalar oluyor.

Galatasaray TV kendi oyuncularını itibarsızlaştırıyor

Galatasaray TV’yi açıyorum kendi oyuncularını özellikle Belhanda’yı itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Mustafa beyin bunlara bir dur demesi gerekiyor. Sen ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ediyorsun. Belhanda, Porto maçı sonrası gülüyormuş? Galatasaray orada gurur verici bir futbol oynadı, oyuncuda iyi oynamış ki arkadaşıyla bu sohbeti yapmış. O hareketi Muslera yapsaydı yine o GS TV’deki arkadaş bunu söyleyebilir miydi?

Schalke maçında Maicon ve Donk stoper oynasa kim sürpriz der?

Schalke maçında Maicon ve Donk stoper oynasa kim sürpriz der? Bugün ise forvet oynadılar. Eğer gol olmasaydı Ömer Bayram’a geç kaleye diyecekti Fatih hoca. Muslera sen de forvete git diyecekti.

Belhanda iyi oyuncu

Belhanda kapasitesinin altında oynuyor ama hepsinden iyi oyuncu. Onda malzeme var, hoca bunun farkında. Kendi camiasının eleştirdiği adamı yoksa hoca oynatır mı?

Fenerbahçe’nin yarışın içinde olacağanı zannetmiyorum

Ben Fenerbahçe’nin yarışın içinde olacağını zannetmiyorum. Kazanırsa bile zor görünüyor. Trabzon yenip Fenerbahçe yenilirse sondan ikinci oluyor bu hafta. Yenilenme, yapılanma derken atı alan Üsküdar’ı geçmiş oluyor.

Ali Koç sadece bir oyuncunun evine gitmiş…

Fenerbahçe, oyuncuların neden kadro dışı kaldığına dair bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Bunun için yorum yapmamız çok sağlıklı olmaz. Ama hiçbir oyuncunun ahlaksızlık, maç satma gibi acayip şeylerin dışında ben kulüp dışı kalmasını istemem.

Ali bey, Volkan’ın düğünün de nikah şahidi olmuş. Oyuncunun en mutlu gününde. Ali bey yıllar boyunca sadece bir oyuncunun evine gitmiş. Kim biliyor musun? Volkan Demirel’in. Çok olağanüstü bir durum yoksa, Volkan’ın da bir suçu yoksa zararın neresinden dönülürse kardır. Volkan kardeşimizin de varsa bir hatası camiasından, başkanından özür dileyip kapatması gerekir.