Rıdvan Dilmen’den döviz önerisi !

NTV’de yayınlanan “Yüzde 100 Futbol” programında Beşiktaş-Akhisarspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya da dikkat çekti.

Kulüplerin yaşayabileceği sıkıntılardan bahseden Dilmen, “Yarım saat içinde bütün kulüpler 50-100 milyon daha borçlandılar.. Bulgaristan ve Romanya Ligi'ne doğru gidiyoruz…” dedi.

Öte yandan işadamlarının yurt dışına çıkardığı dövizlerin gerekirse istihbarat aracılığıyla geri getirilmesi gerektiğini söyleyen Dilmen çok konuşulacak ifadeler kullandı;

“Trump diye bir vatandaş çıkacak, deli saçması şeyler söyleyecek ve bizim ülkemizi ele geçirmek isteyecek. Özellikle vatandaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yapar ama özellikle büyük işadamlarımızın, bu ülkede para kazanmış insanların, kimsenin günahını almak istemiyorum eğer paraları bir yerlere falan götürdülerse gerekirse devletin istihbaratıyla çalışıp bu ülkede kazandıklarını bu ülkeye yatıracaklar.”

“KAPİTALİZME KARŞI OLAN BİR ÜLKEYİZ BİZ”

“Bu ülkede Rıdvan oldum, futbolcu olursun, hamal olursun, bankacı olursun bu ülkenin insanıyız. Zengin ülke olmayabiliriz ama çok güçlü bir ülkeyiz. Bizimle uğraşıyorlar şimdi. Burada vatandaşımızda sıkıntı yok. Üzülüyorlar, sıkılıyorlar belki zaman zaman kızıyorlar. Nereden çıktı dolarlara el koyacaklarmış gibi. Hangi cümleden bu algı oldu bilmiyorum. Yerel bir operasyon. Bir de ABD’deki bir başkan ama yıllardır de sosyal demokratların da, sosyalizmin de, ne dersen de kapitalizme karşı olan bir ülkeyiz biz.”