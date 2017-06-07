Rıdvan Dilmen'den Federasyon başkanlığı açıklaması

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Sıkıntı yaşıyorum, abuk sabuk mesajlar alıyorum. Birazdan anlatacağım. İnsansınız sonuçta. Bu çocuk genç bir oyuncu. kimsenin namusunda gözü olmamış, kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Şu cümleyi anlamadım. "Karşılıklı konuştuk ben gidiyorum" Federasyon ve futbol direktörü mü gönderdi bilmiyorum. Fatih hocanın arda'ya ilk defa üzüldüğünü düşünüyorum. Arda tabi Bilal abisinden özür dilemeli.

Pişman değilim falan o da hata. Kuş muş, bence dağıldı orada. Büyüğüne değil küçüğüne de vurmamalı. Ne ilk sorun, ne de biraz geriye dönelim, silahlar havada uçuşuyor, iki gün sonra kampa geliyor.

'BU BÖYLE GİTMEZ'

Medyanın taraf olmaması lazım. Avrupa Şampiyonasının ihalesi 5 oyuncuya bırakıldı. Orada başladı iş. O gazetecilerin zaten nerede çalıştığı belli. Başkanın veya federasyonla ilgili, futbol direktörüyle ilgili nasıl kötü yazacaklar? Ancak bu düzen böyle gitmez. Barıştan zarar gelmez, barışacaklar. Bu ülke için barışacaklar. Bu ülkenin de bin tane sorunu var. İşlerinize geldiğiniz zaman cumhurbaşkanı, işlerine gelmediği zaman perde arkasından halledelim...

'ARDA'NIN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR...'

Ben 11 ayda hocanın gerçekten çok üzüldüğünü hissediyorum. Arda'nın da dünya çapında ismi var. Arda'nın da Bilal beyden özür dilemesi gerekir. Bilal bey de gazeteciliğini yaparken, taraf olmayacaksınız, objektif olacaksınız. nereden biliyorsunuz Arda'nın paragöz olduğunu?

'BUNU İLK KEZ AÇIKLAYACAĞIM'

Federasyon başkanlığı seçimiyle ve bu evet mevzularından dolayı başlayan bir operasyon var. Hem sosyal medya, hem belli gruplarda. Bunu ilk kez açıklayacağım. Benim eleştirilerimi insanlar, federasyon başkanı olacak diye zannediyorlar. Futbolcudan başkan niye olmasın konusu oldu, aa öyle mi derken, ben de olurum dedim 2019 yılında Allah'ım izin verirse. Baktım sonra ciddiye bindi, niye olmayayım düşüneyim.



'YEMİN EDERİM...'

Nerede kamera? Ben şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki asla federasyon başkan adayı olmayacağım. Ama federasyon başkanlığına aday adayı olmayacağım. Ona dayanarak düşündüğümü zannetmesinler. Bu konuda devam edeyim, sayın cumhurbaşkanıyla bir gün, bir saniye dahi konuşmadım. Öz ağabeyim kadar sevdiğim Mustafa ağabeyimle, 'sakın ha' dedi. "Hidayet oraya geldi, Rıdvan da buraya hazırlanıyor..."

İZMİR MARŞI

Biz ne zaman bu evet mevzularına girdik, konuşurken İzmir Marşı… Kızım bile mesaj attı. Gece ikide bir kadın arıyor garip garip… Sosyal medyadan… Ben sosyal medya falan kullanmıyorum. Rahmetli anneme ve kızıma küfürler, ben şimdi adli yargıya gideceğim. Bu tweet kabadayı adayları, “ben değildim o” diye yalan söyleyecekler. Hepsi aşağılık bunların çünkü.

'İZMİR MARŞI YENİ Mİ YAZILDI'

“İzmir Marşı yasaklansın” cümlem nerede benim? Bir, İzmir Marşı yüzyıla yakın zamandır var. Referandum öncesi başlayan İzmir Marşı yeni mi yazıldı? Niye kullanmıyorlardı, basketbol finalinde ben de eşlik ettim İzmir Marşı’na. Ben diyorum ki İzmir Marşı’nı siyasi şey olarak kullanmıyorlarsa herkesten özür dilerim. Ama aklınız neredeydi bir, iki, beş sene önce. Penaltılara kalıyor “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” Ne oluyor be kardeşim? O da siyasiyse o da yanlış. Rize’de cumhurbaşkanının lehine tezahürat varken, siyaseti sokmayın dediler. Atatürk, benim için gelmiş geçmiş en büyük lideridir diyorum. Atatürk’ü seviyorum, Recep Tayyip Erdoğan’ı sevemez miyim? Ben insanların neyini kırmışım?

'BEN ÖYLE KIVIRMAM...'

Yarın arkadaş grubum söylerse bir daha söylerim, öyle ben kıvırmam. Ben cumhurbaşkanı siyaset yaptığı süre içerisinde her türlü yanındayım. İstedikleri kadar küfür etsinler. Benim rahmetli babam Selaniklidir, uyanıklar. Benim çocukluğumu da bilirler. Ben sporda siyasete karşıyım. Zaten işin tuhaf tarafı, siyaset spora karışmıyor, spor karışıyor. “Kupayı alalım mı” diye arıyorlar ya. Maç nerede oynansın, oraya gidelim… Efendim vergiler var, beyefendiye gidelim.

TERBİYESİZ ADAMLAR...

Rahmetli anneme ve kızıma yapıldıysa bir şey… Ne biçim insansınız siz be kardeşim? Günah değil mi insanlara iftira atıyorsunuz. Terbiyesiz adamlar.



'BENİM RAHMETLİ BABAM SELANİKLİ'

İstedikleri kadar küfür etsinler. Benim rahmetli babam Selaniklidir uyanıklar. İnsanları siyasileştirmek istemem. Siyaset futbola karışmıyor, futbol siyasete karışıyor. Rahmetli anneme küfür var, kızıma var. Günah değil mi o insanlara ya nasıl bir ülke olduk biz... Terbiyesiz adamlar Aykut Kocaman ile olan videoyu montajlamışlar.

'BİZİM İŞİMİZ GÜCÜMÜZ BU...'

Ekmeği açıp içine bomba koymuşlar poliste iftar zamanı diye ne sansın iftar için getirdiler sanıyor. Bunu güzel bir şey yapılmış gibi gösteriyorlar. Bizim işimiz gücümüz bunlar işte. Bunlarla ilgileniyoruz biz... Türkiye'nin sorunu yok twitter'da ben İzmir Marşı yasaklansın diyormuşum. Yahu siz manyak mısınız? Hasta mısınız?

Arda'ya da Bilal Meşe'ye de sahip çıkalım. Sporda barış olsun yani kavgaya gitmeyelim.