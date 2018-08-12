Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına övgü !

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u konuk ederken, sarı lacivertli ekip ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.

Bursaspor, Ekong ile 1-0 öne geçse de Fenerbahçe, önce Giuliano ile karşılık verdi sonra Josef üstünlüğü sağlayan golü kaydetti.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''Fenerbahçe'de bir santrfora ihtiyaç vardı. Soldado kariyerinin sonlarına geldi. Sezonda 30-40 maç götüremez. Sezon başı hazırlığı geçirdi mi, bilmiyorum. Bazı kriterlerden dolayı Slimani kiralık alındı.''

''Fenerbahçe'nin 2 yeni transferi Ayew ve Barış oynuyor ama asıl transfer ekstra 20 bin kişi. 20 bine oynuyordu, şimdi stat tamamen dolu Fenerbahçe'de asıl transfer, +20 bin taraftar. Geçen sene deplasmanın uzak ara lideri Fenerbahçe, içeride zorlandı. Şampiyon Galatasaray içeride 49 puan aldı.''

''Oyun formatında, sadece oyuncu değişikliği var. Barış ve Ayew sahada. Sabahtan, akşama kadar zırlıyorduk ya Topal-Josef diye, hoca da bunu tercih etti.''

"Fenerbahçe'nin coşkulu oyunu ve skoru çok çabuk 2-1'e getirmesi lehine oldu. Ayew'in kartı kesin doğru. Hücum oyuncuları, savunmada sıkıntılıdır. Yusuf Erdoğan da penaltı yaptırdı. Yusuf Erdoğan'ın yaptırdığı penaltıyı Aziz Behich yaptırmazdı. Hücum oyuncuları nasıl faul yapacağını bilmiyor. Bursaspor henüz hazır değil."

"Fenerbahçe'de yeni başkan, yeni hoca ile coşku var. Beklediğimiz oyun şu an yok, bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'nin 'Maçı kazandım' demesi için 3-1 yapması lazım."

"Benfica'nın maçı salı gece yarısı bitti, hemen lig maçını cuma oynadılar. Bizde olsa olay çıkardı."