Rıdvan Dilmen'den kızıl saçlı taraftar yorumu

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadleyi değerlendirirken, Siyah-beyazlıların penaltılarla yenilerek elendiği Lyon maçına da değindi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Laboratuvara gitmesi gerekn Atiba'yı hep örne kveriyorduk ama Lyon maçının ilk defa çıkmış yani çok yoruldu. Atiba çok koşuyor gayet doğaldır. Lyon maçını oynamak çok zor ve Napoli, Benfica, Lyon maçı, Kayseri maçı Galatasaray maçı çok yorgunluk yarattı."

"Beşiktaş genelde hep aynı kadroyla çıkıyor. Bu maçı gece 22.05'te başlayıp gece biten maçı oynamak çok zor. Üç kez öne geçtiniz bir kez geriye düştüğünüz maçı kaybettiniz. Penaltılarla dramatik bir şekilde oldu. Çok koşup mücadele ettiler, kramplar girdi oyunculara..."

KIZIL SAÇLI TARAFTAR YORUMU

O kadar gerilirsiniz ki, kızıl saçlı hanımefendinin telaşı, dualar içinde bir hali vardı. Sporcu arkadaşlarım izliyorsa bana katılacaklardır. Ben hep söylerim teknik direktörler oyunculardan daha yorgun çıkarlar maçlardan...

Beşiktaş maçına damga vuran kızıl saçlı kadın

'ROTASYON YAPILABİLİRDİ...'

"Bir şansı oldu. Rotasyon yapma şansı olacak bir maç oldu. Kaybedecek bir şeyi olmayacak bir takım ile oynadılar. 3'ler 5'ler olabilir bu maçlarda... Rotasyon yapılabilir Şenol hoca çok tecrübeli ama çıkarabileceği detaylar var burada... Adanaspor çok pozisyona girdi ofsayta düşmeden... Marcelo, Tosic'e dönünce oldu."

'ÇALIŞILMIŞ BİR GOL...'

"Uche-Högh ikilisi gibi Tosic - Marcelo ikilisi... Öksüreceklerini bilirler.Üçüncü gol çalışılmış bir gol. Şenol hocanın son dakikalardaki coşkusu bunlar önemli detaylar. Ligin bitimine 6 hafta kala kaybetse dahi büyük bir avantajı vardı ama iyi top oynuyorlar. Hatalar yapıldı ama zor maç yaptılar. Sen maçı çıplak gözle izliyorsun ama Babel'in bekle gelmesi gerekiyor. Quaresma'nın bacaklarına kramplar girdi."

"Beşiktaş iki kulvarda da işini gayet iyi bir şekilde yaptı. Atınç ve Mitrovic gibi oyuncuların maç eksikliğini görebiliyoruz. Alışkanlık olarak da görüyoruz."

Güntekin Onay'ın Mitrovic için bir stoperde olması gereken özelliklerin hiçbiri Mitrovic'te yok yorumu için Dilmen, "Mitrovic için bu görüş çok gaddarca olur. Çok Marcelo ile oynaması gerekiyor. Çok oynarsa iyi olabilir. Hırvatistan Milli Takımı'nda kimse kimseyi boşuna oynatmaz. Çok sert eleştirmemek lazım."

"Beşiktaş çok önde oynayan bir takım... Kjaer ve Skrtel gömülen takımlarda çok iyi belki Kjaer'i Beşiktaş'a koysan sırıtabilir."