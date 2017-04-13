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  1. 13 Nisan 2017 23:18

Rıdvan Dilmen'den Lyon maçı öncesi Kartal pozu !

Lyon - Beşiktaş karşılaşmasını maç öncesi TRT Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen temsilcimize destek vererek ''Kartal'' pozunu yaptı.

Rıdvan Dilmen'den Lyon maçı öncesi Kartal pozu !
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Rıdvan Dilmen, Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde karşılaşmayı TRT Spor'da yorumladı. "Futbol Zirvesi" adlı programın yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'a önemli bir destek de verdi.

''Lyon da Beşiktaş'ı istemeyebilir''

Canlı yayında Fransız ekibi Lyon ile Beşiktaş'ın, çeyrek finaldeki ilk karşılaşmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş, Manchester United'ı istedi ama Lyon da Beşiktaş'ı istemeyebilirdi. Ben Lyon olsaydım, Beşiktaş'a istemezdim" dedi.

"Skor tahminim yok"

Sunucu Levent Özçelik'in "Lyon - Beşiktaş maçı için tahmininiz nedir?" sorusuna yanıt veren Rıdvan Dilmen, "Skor tahminim yok. Ancak ilk maçın skorunun ardından, rövanş öncesinde bir skor verebilirim" dedi.

Kartal pozu

Ayrıca Rıdvan Dilmen, programında sonunda sunucu Levent Özçelik'in talebi üzerine Beşiktaşlıların alışılagelmiş "Kartal" pozunu yaptı. Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Rıdvan Dilmen'in "Kartal" pozu vermesi Beşiktaşlı tarftarların dikkatlerinden kaçmadı.

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