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  4. 12 Haziran 2017 17:27

Rıdvan Dilmen’den Mehmet Demirkol’a fırça

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim-Arda Turan krizini değerlendiren Mehmet Demirkol'un kendi ismini vermesine canlı yayına bağlanarak tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen’den Mehmet Demirkol’a fırça
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Türkiye Milli Takımı’nın Makedonya ile oynadığı maçın ardından yaşanan Arda Turan krizi, hala gündemde…

Dün oynanan Kosova maçınına ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in basın toplantısında söyledikleri 4-1’lik galibiyetin önüne geçti. NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında Fatih Terim’în sözlerini değerlendiren spor yazarı Mehmet Demirkol, bir konuda Rıdvan Dilmen’in ismini söyleyince ortalık karıştı. Mehmet Demirkol’a sinirlenen Rıdvan Dilmen “Fatih Hoca’nın bir derdi varsa arayıp, sorabilir. Basın toplantısında Rıdvan diyebilir. Neden benim adım söyleniyor? Neden ben? Fatih Hoca beni arar söyler. Benim adımı söylemeyin lütfen. Benimle ilgili niyet okumayı bırakın” diyerek tepki gösterdi.

rıdvan dilmen , fatih terim , mehmet demirkol