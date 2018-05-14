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  4. 14 Mayıs 2018 10:24

Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup iddiası !

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup'la 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını ancak gizli tuttuklarını söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup iddiası !
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Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Beşiktaş mücadelesini NTV'de değerlendirdi. Dilmen, Oğuzhan ile Beşiktaş'ın anlaştığını ve gizli tuttuklarını söyledi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Oğuzhan'ın 4 yıllık kontrat yaptığını biliyorum ama gizli tutuyorlar galiba. Futbol direktörlüğü diye bir şey çıktı, olmadı işte. O olmadı. Beşiktaş son 3 yıldır hep hedefini vurdu. Santrafor iyi çıktı, stoperi iyi çıktı. Bak Vida olmadı, Lens olmadı, Negredo da olmadı aslında. Pepe bile sorgulanabilir.

"ADRIANO TAKIMDA KALMALI"

Vida transferi yanlış transfer değil. Vida doğru bir takıma geldi. Vida'nın kompak bir takımdan geldiği için defosu ortaya çıkmadı. Fakat burada tehlikeyi yaşarsın. Vida, 4. stoper oldu. Adriano için transfer iddiaları var. Bence kesinlikle takımda kalmalı."

Milliyet

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