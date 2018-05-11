Rıdvan Dilmen'den olay Arda Turan sözleri !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arda Turan’a 16 maç men cezası verirken cezaya ilk tepki veren isimlerden biri de Rıdvan Dilmen oldu. Ünlü yorumcu, yardımcı hakeme fiziksel müdahalede bulunduğu nedeniyle 16 maç men cezası verilen Arda Turan’dan intikam alındığını iddia etti.

Rıdvan Dilmen NTV’de yaptığı açıklamada, “Arda Turan’a toplumun gönlündeki cezayı verdiler. Arda Turan’ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. Uçakta yaşananlar, federasyon başkanı için söylenenler, o günkü teknik direktör ile yaşananlar… Beklediler, beklediler ve Arda Turan da sinirlerine hakim olamayarak onlara istediklerini verdi. Böyle bir ceza bir daha asla veremeyecekler. Kurbanlık bir koyun bulmazlarsa… 16 maç, birikimle dolu olan bir intikam kararıdır. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet… Ama bu cezada kişisel şeyler var” ifadelerini kullandı.

“Bu kararın ‘Futbolu bırak’ demekten başka bir yanı yok” diyen Rıdvan Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Az vermişler! 30’lu yaşlara geldiği için 4 sene verseler daha iyi olurdu. Ben Arda Turan’ın kesinlikli haksız olduğunu, şimdiye kadar olmadığı kadar hatalı olduğunu söylüyorum. Üç büyüklerde oynasa da bu kadar ceza almayacağını biliyorduk. Açıkçası bu kararın teknik ve hukuki olarak açıklaması olursa biz de hukukçulara sorarız ve tatmin oluruz. Arda Turan, örnek bir ailenin çocuğudur. Türkiye’de belirli yerlere gelmek; rahatsız edici bir duruma dönüşüyor. Burada Arda Turan’ı hatalı buluyorum ama bu 16 maçlık ceza, TFF’nin ve bu kurulların bu güne kadar aldığı ya da alamadığı adil olmayan kararlara bir yenisinin daha eklenmesidir. Eğer bu adilse daha öncekiler neden azdı?”