Rıdvan Dilmen'den olay sözler !

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaraylıların Fenerbahçelileri Euroleague şampiyonluğu nedeniyle tebrik etmemesini normal karşıladığını söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri...



Fenerbahçe niye bu kadar sahiplendi biliyor musunuz? Çünkü Galatasaray 17 sene önce öyle bir çıtayı yükseltti ki ''Biz de Avrupa şampiyonu olmalıyız'' dediler. Galatasaray da kendilerinden başka bir takımın Avrupa kupası kaldırması istemez. Galatasaray, Kopenhag'da UEFA Kupası'nı kaldırdığında Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar ruhunu verdi. Tıpkı geçen gün Fenerbahçe kupayı aldığı zaman Galatasaraylılar ve Beşiktaşlıların ruhunu verdiği gibi. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Şimdi Galatasaraylı niye tebrik edeyim diyorlar. Ama net söylüyor. Orası burası oynamıyor. Yalandan tebrik ederiz demiyor.



"SEVİNEN NORMAL DEĞİLDİR, DOKTORA GİTSİN"



Genel anlamda 100 kişiden 1'i sevinebilir. O sevinen de normal değildir. 99'u banane der. Kopenhag maçından sonra Fenerbahçelilerin %99'u sinirden ağlamıştır. %1 kısmı da sevinmiştir. O da normal değildir. Kesin doktora gitmeli onlar. Benim ayrı bir grubum vardı. Ben sporu seven bir Fenerbahçeliyim.



"KUTLAMAYAN DOĞRU İNSANDIR"



Kutlamayan doğru insandır. Milan gol yiyor, Torino'da Juventuslular seviniyor. Bu böyledir. Sevindim, kutlu olsun Fenerbahçe'nin şampiyonluğu diyen Galatasaraylı varsa yalan söylüyordur. Avrupa Basketbol şampiyonu mu Türkiye Ligi mi derseniz Avrupa derim. Çünkü futbolda lig şampiyonluğu her zaman alınabilir.



"BEŞİKTAŞ VE GÜNEŞ ÇOK YAKIŞTI AMA ÇOK BÜYÜK HATA YAPIYORLAR"



Beşiktaş ile Şenol Güneş birbirine çok yakıştı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’a korkunç faydası oldu. Beşiktaş’ın da oldu. Müthiş bir ikili oluştu. Ancak hocanın tabii kendi düşüncesi, kendi geleceği ve vizyonu vardır. Erman Hoca ile paylaşmışlarsa bilemem. Şenol Hoca anlatmaz. Şenol hocanın ayrılması benim için sürpriz olur. Temmuz'da kontratı biter de sözleşmesi bugüne kadar uzatılmadıysa Beşiktaş Jimnastik Kulübü, çok çok büyük hata yapıyor.



"MİNİMUM İKİ YIL"



Şenol Hoca ile minimum 2 yıl daha olmalı. Beşiktaş 1903’te kurulmuş, tarihi rekor kırmış, bitti. 66 maçta rekor. Kupa da var. Şampiyonlar Ligi var, şahane de top oynatıyor. Şenol Hoca'nın da başka kararı olursa saygı duyarım ama Beşiktaş’ın da ‘Hocam aman, bu işi bitirelim’ demesi lazım.