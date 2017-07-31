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  4. 31 Temmuz 2017 17:04

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaştığına dair iddiaları değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
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Milli Takım'daki son gelişmeleri değerlendiren Rıdvan  Dilmen, "Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum. Sabah saatlerinde yapılan görüşmede kalan 4 maç için anlaşma sağlandığını duydum. Şu anda kamuoyundan dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor. Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir" dedi.

10 gün önce Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği ifade eden Dilmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Fatih Terim'in gönderilmesine karışmamıştır. Kararları Yıldırım Demirören aldı. Fatih Terim'in görevinden ayrılması doğru karar olabilir. Ancak adının parklardan silinmesi yanlış. Dünya Kupası öncesinde hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırmakta yanlış bir şey yok. Şenol Güneş, doğru bir tercih" dedi.

Şenol Güneş Milli takımda !Şenol Güneş Milli takımda !

 
Dilmen ayrıca, "Fatih Terim kendini toparlar, yarın öbür gün Galatasaray'da çalışır. Arda Turan inşallah Milli Takıma döner. Fatih Terim kalsaydı da dönmesini isterdim" dedi.

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