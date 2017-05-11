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  4. 11 Mayıs 2017 22:56

Rıdvan Dilmen'den TFF Başkanlığı açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den TFF Başkanlığı açıklaması
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Rıdvan Dilmen, A Spor'da yayınlanan Futbol Meydanı programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken daha önce açıklamada bulunduğu TFF Başkanlığı ile ilgili de kesin kararını söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok yanlış ve verilen ceza az' dedim. Aziz Yıldırım'ın dolduruşa gelmemesi lazımdı. Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden sevk edilmedi. Ama konularımız bunlar depğil. Ben Aziz Yıldırım bu olayı gerçekleştirdiğinde de programında ilk olarak bunu söyledim. Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam 'Emenike'yi gönderin' derdim. PFDK'daki isimlerin kararları tek başına vermediklerini biliyoruz."

'Yarın Yıldırım Demirören istifa etse...''

"Fenerbahçe ve Galatasaray da yarışta olsaydı PFDK bu kararları alamazdı. 2019'a kadar asla başkan adayı değilim. Yarın Yıldırım Demirören istifa etse, başkan adayı falan olmayacağım! Bu çıkışlarımın sebebi Federasyon Başkanlığı için değildi."

'72 saatte...'

"Rize'deki olayda 72 saatte Volkan gazeteciye vurmadı dediler, video hakem uygulamasında 20 saniyede mi doğru karar verecekler. Şampiyonluğa Beşiktaş yakın. Fenerbahçe'nin önümüzde ki sezon teknik direktörü Aykut Kocaman."

tff , rıdvan dilmen , başkanlık