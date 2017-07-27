Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu

Güntekin Onay'ın NTV Spor'dan beIN Sports'a transfer olmasının ardından beraber program yaptıkları Rıdvan Dilmen'in de kanalından ayrılacağı iddia edilmişti. Dilmen, konuyla ilgili kararını açıkladı.

Güntekin Onay'ın yayıncı kuruluş beIN Sports'a transfer olmasınına ardından Rıdvan Dilmen'in de kanalından ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli futbol yorumcusu yaptığı açıklamayla gelecek sezon da NTV Spor'da kalacağını ifade etti.

Dilmen, yıllardır program yaptığı arkadaşı hakkında, "Güntekin Onay'a beIN Sports'da başarılar diliyorum. %100 futbolda önümüzdeki sezon da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güntekin Onay'ın beIN Sports'a geçişi sonrasında tecrübeli spikerin yerine Ercan Taner'in geçeceği konuşuluyor.