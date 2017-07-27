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  4. 27 Temmuz 2017 21:34

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu

Uzun zamandır '%100 Futbol' programında yorum yapan Rıdvan Dilmen'in, Güntekin Onay'ın ayrılmasının ardından yeni sezonda ne yapacağı belli oldu.

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu
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Güntekin Onay'ın NTV Spor'dan beIN Sports'a transfer olmasının ardından beraber program yaptıkları Rıdvan Dilmen'in de kanalından ayrılacağı iddia edilmişti. Dilmen, konuyla ilgili kararını açıkladı.

Güntekin Onay'ın yayıncı kuruluş beIN Sports'a transfer olmasınına ardından Rıdvan Dilmen'in de kanalından ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli futbol yorumcusu yaptığı açıklamayla gelecek sezon da NTV Spor'da kalacağını ifade etti.

Dilmen, yıllardır program yaptığı arkadaşı hakkında, "Güntekin Onay'a beIN Sports'da başarılar diliyorum. %100 futbolda önümüzdeki sezon da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güntekin Onay'ın beIN Sports'a geçişi sonrasında tecrübeli spikerin yerine Ercan Taner'in geçeceği konuşuluyor.

rıdvan dilmen , ntvspor
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