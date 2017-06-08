Riva ihalesine 9 teklif geldi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 29 Haziran 2016'da Galatasaray Spor Kulubü ile Riva arazisi için anlaşma imzaladı.

Bugün Emlak Konut GYO tarafından 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğüne sahip Riva arazisi için ihale düzenlendi ve 9 teklif geldi.

En yüksek teklifi toplam 1 milyar lira gelir öneren Dap Holding iştiraki Eltes İnşaat yaptı. Şirket bu rakamın yüzde 10’una karşılık gelen 100 milyon lirayı Emlak Konut’a teklif etti.

Gelen teklifler şöyle:

FİRMA TOPLAM HASILATI ŞİRKET PAYI ŞİRKET PAYI GELİRİ Dağ Mühendislik 200.000.000 TL % 10 20.000.000 TL Ege Yapı-Çalışkan Oto 300.000.000 TL % 15 45.000.000 TL Yılmaz İnşaat 200.000.000 TL % 22 44.000.000 TL Fema İnşaat-Klv İnşaat 400.000.000 TL % 25 100.000.000 TL Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul 100.000.000 TL % 20 20.000.000 TL Nuhoğlu İnşaat 262.500.000 TL % 15 39.375.000 TL Eltes İnşaat 1.000.000.000 TL % 10 100.000.000 TL Fuzul Yapı-İstek-Gökkar 100.000.000 TL % 20 20.000.000 TL Teknik Yapı-Teknik Yapılar 100.000.000 TL % 20 20.000.000 TL

İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin, yüzde 80'ini Galatasaray'ın yüzde 20'si Emlak Konut GYO'nun olacak.