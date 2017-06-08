Riva ihalesine 9 teklif geldi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 29 Haziran 2016'da Galatasaray Spor Kulubü ile Riva arazisi için anlaşma imzaladı.
Bugün Emlak Konut GYO tarafından 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğüne sahip Riva arazisi için ihale düzenlendi ve 9 teklif geldi.
En yüksek teklifi toplam 1 milyar lira gelir öneren Dap Holding iştiraki Eltes İnşaat yaptı. Şirket bu rakamın yüzde 10’una karşılık gelen 100 milyon lirayı Emlak Konut’a teklif etti.
Gelen teklifler şöyle:
|FİRMA
|TOPLAM HASILATI
|ŞİRKET PAYI
|ŞİRKET PAYI GELİRİ
|Dağ Mühendislik
|200.000.000 TL
|% 10
|20.000.000 TL
|Ege Yapı-Çalışkan Oto
|300.000.000 TL
|% 15
|45.000.000 TL
|Yılmaz İnşaat
|200.000.000 TL
|% 22
|44.000.000 TL
|Fema İnşaat-Klv İnşaat
|400.000.000 TL
|% 25
|100.000.000 TL
|Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul
|100.000.000 TL
|% 20
|20.000.000 TL
|Nuhoğlu İnşaat
|262.500.000 TL
|% 15
|39.375.000 TL
|Eltes İnşaat
|1.000.000.000 TL
|% 10
|100.000.000 TL
|Fuzul Yapı-İstek-Gökkar
|100.000.000 TL
|% 20
|20.000.000 TL
|Teknik Yapı-Teknik Yapılar
|100.000.000 TL
|% 20
|20.000.000 TL
İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin, yüzde 80'ini Galatasaray'ın yüzde 20'si Emlak Konut GYO'nun olacak.