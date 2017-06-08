Galatasaray'da Sahil Dursun fiyaskosu
Günün bomba transfer haberleri (8 Haziran 2017)
Arda Turan - Bilal Meşe krizinde bir skandal daha !
Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler
Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler
Riva ihalesine 9 teklif geldi
Riva ihalesine 9 teklif geldi
Skandal olay sonrası Bilal Meşe'den ilk yazı
Skandal olay sonrası Bilal Meşe'den ilk yazı
Arda Turan'ın annesi isyan etti !
Arda Turan'ın annesi isyan etti !
Mircea Lucescu sinyali verdi ! Müjde...
Mircea Lucescu sinyali verdi ! Müjde...
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu !
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu !
Efsane stat yıkılıyor !
Efsane stat yıkılıyor !
Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı !
Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 08 Haziran 2017 17:28

Riva ihalesine 9 teklif geldi

Emlak Konut GYO’nun İstanbul Beykoz Riva arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin ilk oturumu bugün yapıldı.

Riva ihalesine 9 teklif geldi
A+ A-

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 29 Haziran 2016'da  Galatasaray Spor Kulubü ile Riva arazisi için anlaşma imzaladı.

Bugün Emlak Konut GYO tarafından  1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğüne sahip Riva arazisi için ihale düzenlendi ve 9 teklif geldi.

En yüksek teklifi toplam 1 milyar lira gelir öneren Dap Holding iştiraki Eltes İnşaat yaptı. Şirket bu rakamın yüzde 10’una karşılık gelen 100 milyon lirayı Emlak Konut’a teklif etti.

Gelen teklifler şöyle:

FİRMA TOPLAM HASILATI ŞİRKET PAYI ŞİRKET PAYI GELİRİ
Dağ Mühendislik 200.000.000 TL % 10 20.000.000 TL
Ege Yapı-Çalışkan Oto 300.000.000 TL % 15 45.000.000 TL
Yılmaz İnşaat 200.000.000 TL % 22 44.000.000 TL
Fema İnşaat-Klv İnşaat 400.000.000 TL % 25 100.000.000 TL
Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul 100.000.000 TL % 20 20.000.000 TL
Nuhoğlu İnşaat 262.500.000 TL % 15 39.375.000 TL
Eltes İnşaat 1.000.000.000 TL % 10 100.000.000 TL
Fuzul Yapı-İstek-Gökkar 100.000.000 TL % 20 20.000.000 TL
Teknik Yapı-Teknik Yapılar 100.000.000 TL % 20 20.000.000 TL

İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin, yüzde 80'ini Galatasaray'ın yüzde 20'si Emlak Konut GYO'nun olacak.

emlak konut , riva , ihale , galatasaray