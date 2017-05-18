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  4. 18 Mayıs 2017 20:16

Rıza Çalımbay’a Atatürk hediyesi

Antalya’nın meşhur portakal üreticisi Finike ilçesinden bir grup taraftar, kırmızı-beyazlı takımın dünyaca ünlü futbolcusu Samuel Eto’o’ya Finike portakalı ikram etti.

Rıza Çalımbay’a Atatürk hediyesi
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde ki antrenmanı Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu ile Finikeli bir grup taraftar izledi.

Aralarında Antalyaspor’un eski teknik direktörlerinden Orhan Gülmez ile 1970'li yıllardaki kadroda yer alan futbolculardan Rafet Sermet'in de bulunduğu Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara başarılar diledi. Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı da olan Nurettin Utku da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a Atatürk isimli kitap hediye ederken, futbolculara baklava ikram ettiler.

Finike'den gelen bir grup taraftar da Finike'nin dünyaca ünlü portakallarından Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o'ya ikram ettiler.

antalyaspor , rıza çalımbay , atatürk