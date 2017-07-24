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  4. 24 Temmuz 2017 22:24

Rıza Çalımbay'dan flaş Eto'o açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Samuel Eto'o ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan flaş Eto'o açıklaması
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Antalyaspor'un golcü futbolcusu Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddiaları güçlenirken Rıza Çalımbay'dan aksi yönde açıklamalar geldi.

Rıza Çalımbay, "Ben Avusturya'dayım. dün başkan ile konuştuğumda kesinlikle Eto'o için kimseyle konuşmadıklarını söyledi. Yeni bir gelişme varsa bilmiyorum. Dün Eto'o'ya da sormuştum, kimseyle görüşmediğini, bunların dedikodu olduğunu söyledi. Eto'o gittiği anda forvet almamız gerek. Deniz Kadah da sakat. Ligin başlamasına 20 gün var. Kolay değil. Şu anda Eto'o transferi konusunda tek yetkili başkan. Gerekli açıklamayı o yapar. Ben, Eto'o'nun kalmasını isterim. Biz Aatif'i geçen sezon devre arasında istedik. Fenerbahçe vermedi, çok para istedi." diye konuştu.

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