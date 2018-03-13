Rıza Çalımbay'dan sözleşme açıklaması !

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada takımın genel durumunu değerlendirken, kendi geleceği hakkında da konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay ''Her şey istediğimiz gibi oldu. İki yarıda da iyi pozisyonlar yakaladık. Ön plana çıkan arkadaşlarımız oldu çok da iyi oynadılar. İlk defa kanatlardan iyi oynadık. Baştan sona iyi oynadık, ihtiyacımız olan üç puanı aldık. Puanın yanı sıra oyun da önemliydi'' ifadelerini kullandı.

''KALIRIM, GİDERİM, ÇALIŞIRIM, PROBLEM YOK''

Takımda kalıp kalmayacağı yönünde konuşan Çalımbay, ''Benim durumum önemli değil. Kalırım, giderim, çalışırım, problem yok. Bana iki yıllık sözleşme teklif edildi, kabul etmedim. Önemli olan bu sezonu iyi bitirmek. Bu takımı zor bir yerde aldık, iyi yere getirdik. Beş maç üst üste berabere kaldık bu bizi etkiledi'' dedi.

Tecrübeli teknik adam kalan maçlar hakkında da ''5.'lik için bu maçı kazanmak önemliydi. 9 tane kritik maçımız var ve artık telafisi yok'' ifadelerini kullandı.